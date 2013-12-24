Почти 300 млн рублей направят на газификацию Уссурийска

На строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и перевод котельных на газ в Уссурийске планируется направить 285 млн рублей из краевого и местного бюджетов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Вице-губернатор Приморья Гагик Захарян провел в администрации Уссурийского городского округа совещание по вопросам газификации Уссурийска. В совещании приняли участие глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж, директор департамента энергетики Приморского края Алла Фортун, начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин.

Участники совещания обсудили вопросы достройки первого пускового комплекса, строительства четвёртого и седьмого пусковых комплексов внутрипоселковых сетей газоснабжения Уссурийска, а также перевод на газ муниципальных котельных.

Главной целью встречи вице-губернатор Приморья Гагик Захарян назвал координацию работ по газификации городского округа и близлежащих территорий.

По информации главы Уссурийска Евгения Коржа, работы по первому пусковому комплексу выполнены на 80%.

«Работы пока не ведутся, они будут продолжены после урегулирования юридических отношений с подрядчиком», – добавил Евгений Корж.

Достроить первый пусковой комплекс планируется за счет средств, полученных АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа.

По словам директора департамента энергетики Приморского края Аллы Фортун, данная мера позволит дополнительно привлечь около 80 млн рублей в год.

«Департамент по тарифам Приморского края установил спецнадбавку к тарифу на услуги по транспортировке природного газа. По предварительным расчетам, это позволит вернуть инвестиции предприятия в строительство газопровода через пять лет», - пояснила руководитель ведомства.

Параллельно со строительством первого пускового комплекса будет вестись строительство и четвёртого. Этот газопровод приведет природный газ в поселок Радужный, где его так ждут жители новостроек.

Как отметил начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром-газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин, строительство коммуникаций займет около восьми месяцев.

Созданием же седьмого пускового комплекса, обеспечивающим поступление газа на котельные микрорайона Междуречье – № 24 и № 27 – будет заниматься муниципалитет. На строительство запланировано 112 млн рублей в краевом и местном бюджетах.

На совещании также обсуждался вопрос о переходе на газ муниципальных котельных.

«Всего в этом году планируется подготовить к приему газа пять котельных – № 13, № 40, № 66, № 24, № 27. Первые три смогут принять газ после окончания строительства первого пускового комплекса. На новое топливо мы будем переводить их постепенно», – сообщил директор муниципального предприятия тепловых сетей Олег Панченко.

Как отметил Евгений Корж, возобновление строительства газопровода должно начаться как можно быстрее.

«Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс: разработали “дорожную карту”, готовим аукционную документацию по продаже проектно-сметной документации, занимаемся оформлением земли. В скорейшем получении газа заинтересован не только муниципалитет, но и бизнес, в том числе и резиденты Свободного порта», – прокомментировал глава муниципалитета.

Подводя итоги рабочего совещания, вице-губернатор Гагик Захарян подчеркнул, что на данном этапе важно разработать и неукоснительно соблюдать единый график производства работ.

«Мы определили сегодня основные сроки проведения работ, расставили точки контроля. При соблюдении оговоренных условий и этапов всеми сторонами газ в Уссурийск придет до конца 2018 года», – резюмировал заместитель главы региона.

Отметим, что строительство газопровода в Уссурийском городском округе началось в 2014 году, когда был заключен контракт с подрядчиком ОАО «Хабаровсккрайгаз» в рамках муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы. В 2017 году контракт был расторгнут в судебном порядке. Работы по газификации округа продолжатся в марте 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]