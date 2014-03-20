Первичные кабинеты онкопомощи открыты в трех поликлиниках Владивостока

Консультацию врача-онколога теперь можно получить и в поликлинике. С начала года первичные онкологические кабинеты открылись сразу в трех лечебных учреждениях Владивостока – поликлиниках №1, №6 и №9. Все кабинеты оснащены современным диагностическим оборудованием. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Современное эндоскопическое оборудование было приобретено за счет средств краевого бюджета. Как говорят специалисты, с его помощью можно делать видеогастроскопию, обследовать верхние отделы кишечно-желудочного тракта, проводить видеоколоноскопию. Оборудование уже занято с утра и до самого вечера. Врачи принимают в две смены, чтобы успеть обследовать как можно больше пациентов.

С этого года расширился и перечень медицинских услуг, предоставляемых населению бесплатно по полису ОМС. Например, в поликлинике №6 впервые появилось оборудование для выявления рака толстой кишки через исследование анализа кала. Раньше такая услуга предоставлялась только в одном медучреждении края и только платно. Теперь же такое оборудование есть в поликлинике №6, краевом онкологическом диспансере, больницах Арсеньева, Уссурийска, Спасска-Дальнего и Находки. Исследование везде проводится абсолютно бесплатно.

Кроме того, за счет средств краевого бюджета для поликлиники №6 приобрели ламинарные шкафы (устройства позволяют работать с биологическими образцами в сверхчистых условиях), шприцевые насосы для внутривенного введения растворов и препаратов.

В департаменте здравоохранения отметили, что открытие онкологических кабинетов приведет к снижению количественной нагрузки на Приморский онкодиспансер. Теперь у пациентов есть возможность обращаться по месту жительства. Открытие онкокабинетов, которые теперь есть в Снеговой Пади, в центре города и в районе улицы Тихой, в значительной степени сократит очереди в главном лечебном заведении и это отразится на качестве приема пациентов.

Во всех открывшихся первичных онкологических кабинетах решен вопрос с кадрами. Так, в поликлинике №9 кабинет онкопомощи работает в две смены. В поликлинике №6 к работе также уже приступили два врача-онколога. К концу января к ним присоединится третий специалист.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]