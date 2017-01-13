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Анонс на 20 января

20 января во Владивостоке в ДВФУ в 10.00 пройдет День открытых дверей.

20 января во Владивостоке с 10.00 до 13.00 в центре обслуживания потребителей Филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (Океанский проспект, 101а) пройдет День потребителя для абонентов.

20 января н. Владивосток, Краевой дом физкультуры (партизанский пр-т, 2). Первенство Приморского края по тхэквондо ВТФ среди юниоров 15—17 лет (керуги — спортивные поединки). Начало в 10.00.

20 января г. Москва. ХК «Динамо» Москва — ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

20—21 января Шкотовский р-н. Открытый Чемпионат Приморского края по альпинизму, скайраннинг-гонка.

20—21 января г. Тула. ВК «Тулица» Тула — ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

20 января — День Республики Крым.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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