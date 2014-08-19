Программа капремонта-2018 стартовала в Приморье
Первый объект, отремонтированный в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году, сдан в Приморье. Им стал дом по адресу Магнитогорская, 24 во Владивостоке, где Фонд капитального ремонта многоквартирных домов установил новый лифт.
Как сообщили в администрации края, новое оборудование изготовлено на заводе в городе Щербинка и отвечает всем современным требованиям по безопасности и энергоэффективности. Управление работой лифта полностью автоматизировано.
«Лифты этого производителя мы монтируем уже больше пяти лет. Они надёжные, их просто эксплуатировать. Жители дома наверняка оценят их бесшумность и плавность хода кабины», – рассказал представитель подрядчика.
Качество установки лифта проверили специалисты отдела технического надзора фонда капремонта. Помимо установки нового оборудования подрядчик также отремонтировал машинное отделение, приямок и шахту лифта.
Дом построен в 1977 году, большинство жильцов уже пожилые люди, которым лифт необходим.
Всего в этом году Фонд капитального ремонта планирует заменить 184 лифта в высотках Владивостока, Уссурийска, Арсеньева.
Также в Уссурийске завершён ремонт двух домов, включённых в программу 2018 года. Это здания по ул. Блюхера, 81 и Советская, 28 в Уссурийске.
В домах были отремонтированы скатные крыши: заменены стропильные системы, а вместо старого шифера конструкция накрыта профилированными металлическими листами. Все деревянные конструкции крыш обработаны огнебиозащитным составом.
Благодаря заблаговременно проведённому аукциону подрядчик был выбран и смог приступить к работе в конце 2017 года, и уже в январе этого года – сдать объекты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.05.2017 Более 60 новых лифтов установлено в многоквартирных домах Приморья по программе капремонта
-
12.07.2015 Ещё в пяти домах в Приморье завершён капитальный ремонт
-
21.10.2014 В Приморье сдали первый дом, отремонтированный по программе капремонта
-
19.08.2014 Региональная программа капремонта стартовала в Приморье
-
27.07.2015 Во Владивостоке по краевой программе заменят лифты в 15 домах
-
27.02.2017 Новые лифты появились в домах Приморья
Добавить комментарий