Программа капремонта-2018 стартовала в Приморье

Первый объект, отремонтированный в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году, сдан в Приморье. Им стал дом по адресу Магнитогорская, 24 во Владивостоке, где Фонд капитального ремонта многоквартирных домов установил новый лифт.

Как сообщили в администрации края, новое оборудование изготовлено на заводе в городе Щербинка и отвечает всем современным требованиям по безопасности и энергоэффективности. Управление работой лифта полностью автоматизировано.

«Лифты этого производителя мы монтируем уже больше пяти лет. Они надёжные, их просто эксплуатировать. Жители дома наверняка оценят их бесшумность и плавность хода кабины», – рассказал представитель подрядчика.

Качество установки лифта проверили специалисты отдела технического надзора фонда капремонта. Помимо установки нового оборудования подрядчик также отремонтировал машинное отделение, приямок и шахту лифта.

Дом построен в 1977 году, большинство жильцов уже пожилые люди, которым лифт необходим.

Всего в этом году Фонд капитального ремонта планирует заменить 184 лифта в высотках Владивостока, Уссурийска, Арсеньева.

Также в Уссурийске завершён ремонт двух домов, включённых в программу 2018 года. Это здания по ул. Блюхера, 81 и Советская, 28 в Уссурийске.

В домах были отремонтированы скатные крыши: заменены стропильные системы, а вместо старого шифера конструкция накрыта профилированными металлическими листами. Все деревянные конструкции крыш обработаны огнебиозащитным составом.

Благодаря заблаговременно проведённому аукциону подрядчик был выбран и смог приступить к работе в конце 2017 года, и уже в январе этого года – сдать объекты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]