В Красноармейском районе Приморья снят режим ЧС после тайфуна «Лайонрок»

Режим чрезвычайной ситуации в Красноармейском районе, введённый в 2016 году после сильнейшего тайфуна «Лайонрок», снят постановлением главы администрации района, сообщили «Вестям: Приморье» в учреждении Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Напомним, в результате тайфуна «Лайонрок» в Красноармейском районе пострадали почти 5 тысяч семей. На выплаты пострадавшим из краевого и федерального бюджетов направлено более 250 миллионов рублей. Всего выплаты получили более 12,5 тысяч человек.

В числе пострадавших от стихии объектов – три социально-значимых учреждения района: детские сады в селах Вострецово и Мельничное, сельский дом культуры «Геолог». Тайфун и паводок разрушили защитные дамбы в сёлах Мельничное, Дальний Кут и Новокрещенка.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Приморского края, подтоплению в Красноармейском районе подверглись 12 населенных пунктов: сёла Мельничное, Дальний Кут, Вострецово, Рощино, Крутой Яр, Богуславец, Новопокровка, Лукьяновка, Саровка, Покровка, Вербовка, Лимонники. Были подтоплены 850 жилых домов с населением 2 351 человек, 4 135 приусадебных участков. Всего в зону ЧС попало более 3,8 тысяч домовладений с населением более 11 тысяч человек.

При ликвидации последствий «Лайонрока» в Красноармейском районе был построен новый мост в селе Лукьяновка, отремонтирована школа и детский сад в селе Мельничное. Также в Мельничном была отремонтирована местная дамба. Были проведены и другие восстановительные работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]