Анонс на 21 января

21 января г. Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостоку, 7б). Первенство Приморского края по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Открытие в 10.00.

21 января г. Самара. БК «Самара» - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

21 января — Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта).

21 января — Международный день объятий.

21 января — Всемирный день религии.

21 января — День инженерных войск России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]