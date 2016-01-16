Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:30
  0

Анонс на 21 января

21 января г. Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостоку, 7б). Первенство Приморского края по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Открытие в 10.00.

21 января г. Самара. БК «Самара» - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

21 января — Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта).

21 января — Международный день объятий.

21 января — Всемирный день религии.

21 января — День инженерных войск России.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря