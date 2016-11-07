Анонс на 22 января
22 января г. Минск. ХК «Динамо» Минск — ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
22-25 января г. Владивосток. Первенство ДВФО по греко-римской борьбе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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