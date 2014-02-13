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Вчера, 16:00
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«Наука 2.0»: Какие возможности таит в себе содержимое банка дальневосточных молекул?

«Наука 2.0» — это новости дальневосточной науки для тех, кто интересуется разработками местных ученых.

Программу «Наука 2.0» провели Елена Штылина и руководитель Центра геномной и регенеративной медицины Александр Каганский.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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