«Наука 2.0»: Какие возможности таит в себе содержимое банка дальневосточных молекул?
«Наука 2.0» — это новости дальневосточной науки для тех, кто интересуется разработками местных ученых.
Программу «Наука 2.0» провели Елена Штылина и руководитель Центра геномной и регенеративной медицины Александр Каганский.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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