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Вчера, 16:36
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Во Владивостоке появился новый арт-объект

Во Владивостоке появился новый арт-объект

Фото: Администрация г. Владивостока

Торжественная церемония открытия арт-объекта, посвящённого литературному и кинематографическому герою — советскому разведчику Максу Отто фон Штирлицу — прошла во Владивостоке. Арт-объект установлен на углу здания на улице Светланской, 8, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Такой арт-объект, связанный с именем Штирлица, возник во Владивостоке неслучайно. У этого события — своя предыстория, — сказал во время церемонии открытия арт-объекта вице-мэр Игорь Ткаченко. — Именно в нашем городе Юлиан Семёнов «поселил» на какое-то время Максима Исаева — Макса Отто фон Штирлица».

Сам арт-объект — это  металлическая конструкция с силуэтом разведчика – героя романов советского писателя Юлиана Семёнова. Расположен он напротив гостиницы и ресторана «Версаль», где разведчик любил ужинать. Авторами проекта стали скульптор Всеволод Древло и художник Павел Шугуров.

«Для меня открытие этого арт-объекта символизирует мысль, что творчество бессмертно. Автор идеи и мой друг Всеволод Древло трагически погиб. Но его задумка реализована и будет радовать горожан», - рассказал Павел Шугуров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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