Владивосток накрывает снег

Прогнозы синоптиков по снегу оправдались: примерно с обеда во Владивостоке начались осадки, которые к концу дня усиливаются. Сначала снег шел мелкий, но на данный момент валит хлопьями, можно считать, что разыгралась метель, дует сильный ветер.

Во второй половине дня к западным границам Приморья подошел атмосферный фронт, увеличилась облачность, и начался снег. Южный ветер будет приносить тепло, и после холодной ночи максимальные температуры воздуха окажутся высокими. На большей территории ожидается 0…−7 °C, на севере −8…−14 °C.

В субботу днем фронты покинут Приморский край, на большей части прояснит, осадки прекратятся. За фронтом вторгнется холодная воздушная масса, и день окажется на 3–7 градусов холоднее предыдущего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]