Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

В предстоящие выходные – 20 и 21 января – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия.

20 января в 10.30 – мастер-класс «Собака – символ года» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

20 января в 13.00 – праздничная программа «Рождественские колядки» в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48; тел.: 236-13-70). Вход свободный.

20 января в 13.00 – лекция по современному искусству в городской молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

20 января в 13.00 – детский кинозал «Кино и книга» в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 249-54-99). Вход свободный.

20 января в 14.00 – «Час шахмат» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

20 января в 14.00 – творческая мастерская «Умка – белый медвежонок» в библиотеке№ 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

20 января в 18.00 - встреча по развитию коммуникативных навыков на английском языке «English evenings» в городской молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

21 января в 11.00 – фотокружок «Проfotiki» в библиотеке №20 (пр. 100-летия Владивостока, 128а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

21 января в 11.00 – литературный марафон «36 эссе Чака Паланика» в городской молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

21 января в 12.00 – «Школа маленького затейника» в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19; тел.: 245-32-63). Вход свободный.

21 января в 14.00 – встреча в рамках проекта «Детское издательство» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

21 января в 14.00 – виртуальное путешествие по парку «Зов тигра» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

21 января в 16.00 – лекция-встреча «Робофест» в городской молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные события:

20 января в 10.00 - в краевом центре на улице Героев Хасана, 12 пройдут игры третьей группы турнира по дворовому хоккею на Кубок главы Владивостока. Поддержать хоккеистов приглашаются все желающие жители и гости города. Хоккейные баталии будут проходить на открытых муниципальных хоккейных коробках города. На лед выйдут команды «TANDRA» и «FOX IQ 007». Вход свободный.

20 января в 12.00 - в краевом центре на улице Русская, 86 пройдут игры третьей группы турнира по дворовому хоккею на Кубок главы Владивостока. Поддержать хоккеистов приглашаются все желающие жители и гости города. Хоккейные баталии будут проходить на открытых муниципальных хоккейных коробках города. На лед выйдут команды «FOX IQ 007» и «Рубин 2003». Вход свободный.

21 января в 10.00 - в краевом центре на улице Фанзавод, 18 пройдут игры третьей группы турнира по дворовому хоккею на Кубок главы Владивостока. Поддержать хоккеистов приглашаются все желающие жители и гости города. Хоккейные баталии будут проходить на открытых муниципальных хоккейных коробках города. На лед выйдут команды «Рубин 2003» и «TANDRA». Вход свободный.

Источник: Администрация г.Владивостока