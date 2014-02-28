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Конкурс «Кудесы» откроет череду народных гуляний во Владивостоке

Конкурс «Кудесы» откроет череду народных гуляний во Владивостоке

Фото: Primorye24.ru

Открытый городской фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы» пройдет во владивостокском Дворце детского творчества. Для участия в фестивале-конкурсе приглашают солистов, детские и юношеские творческие коллективы Владивостока и Приморского края, работающие в области народного творчества в двух возрастных группах: 8-11 лет и 12-16 лет, а также семейные коллективы.

В 2018 году фестиваль будет проходить в два этапа: первый этап пройдет 26 января и будет посвящен народному творчеству осенне-зимнего периода. А второй этап состоится 23 марта и в него войдет творчество весенне-летнего периода.

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Народная песня»;

- «Народная песня и танец»;

- «Ансамбли народных инструментов и отдельные исполнители»;

- «Театрализация обрядов, традиций славян и народов Приморского края»;

- «Семейные коллективы».

Заявки на участие в первом этапе принимаются с 11 по 18 января по адресу: Океанский проспект, 43, каб. №47 либо по тел: 2-45-68-59. Кстати, для педагогов дополнительного образования, руководителей детских и семейных коллективов города и края состоится установочный семинар «Фестиваль-конкурс народного творчества «Кудесы», где можно будет ознакомиться с критериями оценки выступлений и обсудить организационные вопросы. Семинар пройдет 19 января в библиотеке Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43, административный корпус).

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте http://vgddt.ru/

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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