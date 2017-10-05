Завод по сборке сельхозтехники намерены построить в селе Михайловка
Сельхозпроизводители Приморья смогут приобретать сельскохозяйственную технику с 20% скидкой. Об этом заявил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с предпринимателями и фермерами во время рабочей поездки в Кировский район в пятницу, 19 января.
Кировский район славится своей экологически чистой продукцией, поэтому большая часть вопросов от предпринимателей касалась сферы сельского хозяйства. Так, Андрея Ращупкина интересовал вопрос приобретения и субсидирования сельскохозяйственной техники.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Тарасенко, подчеркнул, что «Ростсельмаш» планирует построить в Приморье завод по производству сельхозтехники, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Завод и сервисный центр будут расположены в селе Михайловка. По федеральной программе завод дает сельхозпроизводителям скидку на технику 20%», – заявил глава региона и добавил, что в уссурийской сельскохозяйственной академии уже открыт класс с современной техникой, где механизаторы могут пройти обучение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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