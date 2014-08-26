Специальная комиссия проверит ситуацию с угрозой подтоплений в Чугуевском районе
Первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко поручил специалистам профильных департаментов сформировать комиссию и направиться в Чугуевский район, чтобы на месте разобраться с возможной угрозой подтопления отдельных сёл. Такое поручение первый заместитель главы региона дал по итогам приёма граждан в четверг, 18 января.
Как сообщили в администрации Приморского края, к Александру Костенко обратился один из жителей села Шумный Чугуевского района. Он рассказал, что на реке Павловка, неподалёку от которой находится село, образовался затор из поваленных деревьев. Жители опасаются, что, если начнутся дожди, затор приведёт к подъёму уровня воды в реке, и село окажется под угрозой подтопления.
Первый заместитель главы региона поручил сформировать комиссию из представителей департаментов лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также департамента гражданской защиты. Как сообщил директор департамента гражданской защиты Сергей Белголов, на следующей неделе комиссия направится в Чугуевский район, чтобы на месте оценить ситуацию. После этого будет решено, какие меры нужны для того, чтобы не допустить подтоплений.
Отметим, что подготовку к весенним паводкам в Приморье уже начали. В конце прошлого года этот вопрос был поднят на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам директора краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Коршенко, в Приморье уже выполнены работы по расчистке, дноуглублению, спрямлению и берегоукреплению русел рек в Кавалеровском, Чугуевском, Хасанском районах. Такая же работа велась в Партизанском и Спасском районах.
Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поставил задачу главам муниципалитетов разработать планы противопаводковых мероприятий на своих территориях. Кроме этого, руководству городов и районов совместно с краевым департаментом лесного хозяйства необходимо производить оценку древесины, которую извлекают из рек в результате их расчистки. Такие мероприятия по расчистке русел рек с участием местных жителей уже прошли в Хасанском и Лазовском районах. Извлеченную из завалов древесину жители забрали себе, чтобы использовать для отопления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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