Во Владивостоке изъят опасный деликатес
Опасную для потребителей лососевую икру изъяли должностные лица территориальных Управления МВД России и Управления Россельхознадзора в одном из специализированных магазинов Владивостока.
Проверяющие обнаружили 16,5 килограммов икры лососёвых пород рыб, не отвечающей требованиям законодательства о качестве и безопасности.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, в одном из магазинов, специализирующемся на продаже морепродукции, находилось на реализации 16,5 кг соленой лососевой икры, расфасованной в пластиковые контейнеры по 0,5 кг, без необходимой маркировки изготовителя и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих проведение лабораторных исследований по параметрам качества и безопасности икры.
Госинспекторы отобрали пробы икры и направили на проведение лабораторных испытаний. Оказалось, что в соленой лососевой икре в 8 раз превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности, свидетельствующий о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукта, его хранении и транспортировке. Также в икре обнаружено превышение допустимого уровня содержания дрожжей.
Опасная для здоровья потребителей лососевая икра изъята и помещена на изолированное хранение. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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