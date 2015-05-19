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Вчера, 17:54
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Во Владивостоке изъят опасный деликатес

Во Владивостоке изъят опасный деликатес

Фото: Инфорос

Опасную для потребителей лососевую икру изъяли должностные лица территориальных Управления МВД России и Управления Россельхознадзора в одном из специализированных магазинов Владивостока.

Проверяющие обнаружили 16,5 килограммов икры лососёвых пород рыб, не отвечающей требованиям законодательства о качестве и безопасности.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, в одном из магазинов, специализирующемся на продаже морепродукции, находилось на реализации 16,5 кг соленой лососевой икры, расфасованной в пластиковые контейнеры по 0,5 кг, без необходимой маркировки изготовителя и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих проведение лабораторных исследований по параметрам качества и безопасности икры.

Госинспекторы отобрали пробы икры и направили на проведение лабораторных испытаний. Оказалось, что в соленой лососевой икре в 8 раз превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности, свидетельствующий о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукта, его хранении и транспортировке. Также в икре обнаружено превышение допустимого уровня содержания дрожжей.

Опасная для здоровья потребителей лососевая икра изъята и помещена на изолированное хранение. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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