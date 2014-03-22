Дела коренных малочисленных народов Приморья впервые обсудили на специальном Совете

Первое заседание Совета по делам коренных малочисленных народов прошло в Приморском крае в пятницу, 19 января.

Директор департамента внутренней политики Павел Ясевич отметил, что Совет, созданный в конце прошлого года, позволяет совместно решать многие вопросы жизни национальных групп.

«По данным приморского управления госстатистики в Приморском крае проживает более 790 удэгейцев, более 380 нанайцев, более 250 тазов и еще несколько сотен представителей других народов. Зарегистрировано 23 общественных организации. С 2012 года действует Союз коренных малочисленных народов, который объединяет восемь национальных общин, осуществляющих деятельность в пяти муниципалитетах Приморья: Ольгинском, Тернейском, Лазовском, Красноармейском и Пожарском районах», – сообщил он.

Руководитель ведомства подчеркнул, что Администрация Приморского края уделяет большое внимание вопросам защиты законных прав и интересов коренных малочисленных народов края. Это мероприятия в сферах образования, культуры, медицинского и социального обслуживания, обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.

«В рамках федеральной целевой программы, направленной на укрепление единства РФ, из федерального бюджета бюджетам субъектов на эти цели предоставляются денежные средства. В 2107 году за такой материальной поддержкой обратился Пожарский район. Муниципалитет получил около 1,5 миллиона рублей: один миллион направлен из федерального бюджета, более 200 тысяч – из краевого и еще около 300 – из муниципального», – добавил Павел Ясевич.

На эти средства для коренных малочисленных народов, проживающих на территории Пожарского района, проведен ряд мероприятий. Приобретены два твердотопливных котла в школе №1, установлены приборы учета тепловой энергии в школе Красного Яра. Для дошкольной группы приобретены мебель, оргтехника, обучающие и развивающие материалы, спортинвентарь, а также оборудование и инвентарь для пищеблока. Часть средств направлена на приобретение национальных музыкальных инструментов для творческих коллективов.

Директор департамента призвал глав других муниципальных образований Приморья, на территориях которых проживают общины коренных малочисленных народов, также принимать участие в этой программе.

На совещании был затронут вопрос предоставления водных биоресурсов в пользование коренных малочисленных народов для осуществления на этих участках традиционной хозяйственной деятельности. Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающие в Приморье, могут подать заявку на рыболовство до 1 сентября 2018 года – по принципу «одного окна» в письменной и электронной форме в департамент, либо по почте, через МФЦ или Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Заявки следует оформлять, руководствуясь положениями административного регламента. По вопросам оформления и подачи заявок представители КМНС могут обращаться в департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по телефону: 8 (423) 240-23-14.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]