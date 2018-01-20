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Один из участников скандального видео ульяновских курсантов оказался из Приморья

Фото: соцсети

Грандиозным скандалом обернулось шутливое видео, снятое курсантами Института гражданской авиации в Ульяновске на популярную композицию Бенни Бенасси Satisfaction.

Ребята сняли видеоклип еще осенью в качестве развлечения и не собирались выкладывать его на всеобщее обозрение. Но нашелся кто-то, кто недавно «слил» клип в YouTube. В Интернете шутку заценили, видео настолько понравилось пользователям, что стремительно разошлось по Сети. В итоге оно попало на глаза начальству, и вызвало возмущение Росавиации и прочих чиновников, ректоров, патриотически настроенной общественности, которые стали требовать отчислений и прочих кар на головы будущим летчикам.

Теперь им грозит наказание, а в Сети набирают обороты флешмоб и петиция в их поддержку.

Один из участников этого видео оказался приморцем. Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт "Город В", Дмитрий Коротаев (фото 2) учится на первом курсе на бюджетной основе, поступать на летчика в Ульяновск он приехал из Приморья.

В объяснительной, которую взяли у всех курсантов, участвовавших в видеоклипе, Дима признается: он не думал, что последствия от клипа могут быть такими серьезными.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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