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Женщина обворовала свою знакомую, зайдя к ней в гости

Женщина обворовала свою знакомую, зайдя к ней в гости

Фото: bryansktoday.ru

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» обратилась жительница  поселка Хрустальный, женщина сообщила о краже.  Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 38 тыс. рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, из дома потерпевшей, расположенного на улице Лесная, были похищены ювелирные украшения.

По подозрению в краже полицейские задержали 33-летнюю жительницу Кавалеровского района. В отделе полиции злоумышленница дала признательные показания и пояснила, что совершила кражу, когда была в гостях у потерпевшей. Похищенные ювелирные украшения изъяты, против подозреваемой возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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