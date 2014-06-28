Женщина обворовала свою знакомую, зайдя к ней в гости

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» обратилась жительница поселка Хрустальный, женщина сообщила о краже. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 38 тыс. рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, из дома потерпевшей, расположенного на улице Лесная, были похищены ювелирные украшения.

По подозрению в краже полицейские задержали 33-летнюю жительницу Кавалеровского района. В отделе полиции злоумышленница дала признательные показания и пояснила, что совершила кражу, когда была в гостях у потерпевшей. Похищенные ювелирные украшения изъяты, против подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]