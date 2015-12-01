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Строить мост через реку Кроуновка принялись ударными темпами

Строить мост через реку Кроуновка принялись ударными темпами

В селе Кроуновка стройка моста перешла в активную фазу. Подготовительные работы закончены.

Мостовой переход через небольшую, но коварную реку Кроуновка обрушился еще во время тайфуна «Гони», и все это время местные жители передвигались по временной переправе, которую в период больших дождей перемывало. Без связи регулярно оставались 600 человек.

 

 

Еще в конце 2017 года на объект зашли строители, и менее чем за месяц бригада АО «Примавтодор» подготовила почту для глобальных работ. Полностью очищен лесной массив, через который пройдет новые подъездной  путь к мосту.

 

Как рассказал съемочной группе «Вестей: Приморье» Андрей Халтурин, заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по работе с территориями: «На протяжении почти трех лет в этом районе регулярно водится чрезвычайная ситуация локального характера. Переправу постоянно перемывает. Это вызывает неудобства, люди недовольны. И вот, наконец,  будет обеспечено  бесперебойное сообщение, тем более, тут есть крупные хозяйства, которым необходим постоянный подвоз кормов»

 

Длина нового капительного перехода — 850 метров, самого моста — 120. Пролеты лягут чуть правее прежней конструкции и будут отвечать всем современным требованиям. Строители обещают работать быстро и качественно.

 

Сергей Туркин, директор филиала «Мостостроительный» АО «Примавтодор»: «Сложностей пока не наблюдается. И геологи нам дали добро на работу. Поэтому, думаю, все будет хорошо. Тем более, на этом объекте будут работать лучшие, даже высококлассные специалисты».

Планируется, что строительство завершится через год. В аккурат к Новому в 2019 году. Перерезание красной ленточки через 11 месяцев вновь обещает стать рождественским подарком для жителей Кроуновки.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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