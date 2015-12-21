Борис Кубай: "Сильные морозы аукнутся югу Приморья большой проблемой весной"

Рубрика «Мнение»: Борис Кубай, начальник Примгидромета: «Температура воздуха в Приморье опустится ниже -40 градусов Цельсия. На побережье,конечно, поменьше. Во Владивостоке в ночные часы -20...-22, но, с учетом влажности и ветра, "эффективная температура" будет ощущаться в столице Приморья, как -30 и ниже. Морозная погода ограничивает поступление влажных воздушных масс на территорию края. Для юга Приморья, где и так нет снежного покрова, это плохо. Это приведет к маловодию весной этого года".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]