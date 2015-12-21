Борис Кубай: "Сильные морозы аукнутся югу Приморья большой проблемой весной"
Рубрика «Мнение»: Борис Кубай, начальник Примгидромета: «Температура воздуха в Приморье опустится ниже -40 градусов Цельсия. На побережье,конечно, поменьше. Во Владивостоке в ночные часы -20...-22, но, с учетом влажности и ветра, "эффективная температура" будет ощущаться в столице Приморья, как -30 и ниже. Морозная погода ограничивает поступление влажных воздушных масс на территорию края. Для юга Приморья, где и так нет снежного покрова, это плохо. Это приведет к маловодию весной этого года".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
16.01.2018 Борис Кубай пообещал Приморью крещенские морозы до минус 40 градусов
-
18.10.2017 Рубрика «Мнение»: Россельхознадзор уходит в интернет
-
25.09.2017 Рубрика «Мнение»: Тихоокеанский медицинский конгресс
-
22.09.2017 Борис Кубай: На следующей неделе вполне вероятно похолодание
-
16.09.2016 Борис Кубай сообщил важную информацию о "следующем тайфуне"
-
21.12.2015 Борис Кубай: После 24 декабря в Приморье ощутимо похолодает
Добавить комментарий