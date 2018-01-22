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В Приморье задержаны «черные лесорубы», занимавшиеся заготовкой древесины в промышленных масштабах

Фото: УМВД по ПК

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубке деревьев в ряде лесничеств в Лесозаводском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

С декабря 2017 года местные жители вели незаконную заготовку древесины на территории Пантелеймоновского и Курортного участковых лесничеств с последующей реализацией в пункты приема древесины. «Черные лесорубы» незаконно вырубили деревья породы ясень, ильм, дуб, липа. Причиненный лесному фонду ущерб превысил 6 млн рублей.

В состав организованной группы входили 15 человек. Организатор нелегального бизнеса привлек своего знакомого, вместе они оформили документы для придания вида законной деятельности по лесозаготовке на арендуемых участках, подготовили территорию для хранения древесины и последующего ее сбыта.

Задержание фигурантов проведено при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В отношении организаторов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Изъяты 10 единиц техники, пригодной для заготовки и транспортировки древесины, а также имущество, полученное в результате противоправной деятельности.

По ходатайству следователя на изъятое имущество наложен арест. Расследование продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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