Вертолеты Ка-29 и Ка-27М после модернизации пополнили морскую авиацию ТОФ

Авиационные базы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке приняли обновленные вертолеты Ка-29 и Ка-27М, которые прошли плановый ремонт и модернизацию.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой ТАСС, 22 января две авиационные базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, приняли в свой состав обновленные вертолеты Ка-29 и Ка-27М. Два вертолета Ка-29 и один вертолет Ка-27М прошли плановый средней ремонт и модернизацию на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", после чего были доставлены в регионы базирования самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации, где прошли окончательную сборку.

Экипажи в ближайшее время начнут выполнять задачи по прямому предназначению на обновленной технике. В 2018 году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолетов.

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, дальнейшее развитие вертолета Ка-27. Разработан в объединенном конструкторском бюро имени Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]