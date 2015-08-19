Более 40 наследственных заболеваний могут выявлять у новорожденных в Приморье

Новая форма неонатального скрининга с использованием тандем-масс-спектрометрии – одного из самых современных методов анализа соединений – успешно применяется в Приморье. Методика позволяет выявлять 41 заболевание у новорожденных.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, внедрение новой методики стало возможным благодаря приобретению современного оборудования, финансирование на которое было выделено в прошлом году из регионального бюджета.

«С начала внедрения метода – с 1 сентября 2017 года – скрининг выполнен почти 9 тысячам новорожденным. Если до осени прошлого года мы могли проводить исследования и выявлять пять наследственных редких заболеваний, то новая методика позволяет диагностировать еще дополнительно 36 заболеваний», – сообщил главный генетик края, заведующий краевой медико-генетической консультацией Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Воронин.

Специалисты подчеркивают, что скрининг на наследственные болезни обмена веществ доступен всем новорожденным края.

«За счет краевого бюджета приобретено и оборудование, и все необходимые расходные материалы, и реагенты. Финансирование поступило в полном объеме – это позволит провести скрининг всем новорожденным Приморья», – отметил Сергей Воронин.

В последние годы в Приморском крае много делается для совершенствования мероприятий по проведению как неонатального, так и перинатального скрининга. В крае регулярно оказывается организационно-методическая помощь координаторам неонатального скрининга в лечебно-профилактических учреждениях, а также неонатологам, педиатрам, неврологам и другим специалистам, оказывающим медицинскую помощь детям с наследственными заболеваниями.

Между тем в этом году Краевая генетическая лаборатория пополнится дополнительным современным оборудованием. Из краевого бюджета запланировано выделить 8 миллионов рублей. На эти средства будет приобретен аппаратно-программный комплекс на базе мощного микроскопа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]