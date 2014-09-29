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Приморец получил тюремный срок за жестокое убийство своей несовершеннолетней любовницы

Приморец получил тюремный срок за жестокое убийство своей несовершеннолетней любовницы

В Приморье окончено судебное слушание по делу об убийстве 16-летней девушки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Шкотовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего приморца, который признан виновным в убийстве.

Подсудимый состоял в интимной связи с 16-летней девушкой и решил убить ее, так как боялся, что она расскажет об их отношениях его сожительнице.

Под надуманным предлогом злоумышленник заманил девушку в гараж на окраине города. Там он ударил ее куском железной арматуры по голове, а затем задушил. После мужчина расчленил тело убитой и, разложив его части в полиэтиленовый пакет, закопал в лесополосе.

 Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное (с учетом правил ст. 69 УК РФ) к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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