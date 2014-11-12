Несмотря на морозы, приморские дети пойдут в школы и сады
Специалисты управления образования администрации города рассказали «Вестям: Приморье», о том, что все школы и детские сады Владивостока будут работать в штатном режиме, несмотря на ожидаемое похолодание. Учебный процесс будет организован для любого количества детей.
Вместе с тем специалисты подчеркивают, что «решение о посещении детьми образовательных учреждений при резком понижении температуры воздуха принимают родители, исходя из состояния здоровья ребенка, удаленности школы или детского сада от дома и других факторов».
Специалисты образования говорят, что если родители посчитают нужным оставить ребенка дома по причине неблагоприятных погодных условий, это не потребует документальных подтверждений и письменных объяснений. Прогулом такой пропуск также считаться не будет.
Напомним, синоптики предсказывают резкое похолодание в Приморье в период с 23 по 25 января.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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