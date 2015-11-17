Приморцы могут пожаловаться в Роспотребнадзор, если у них не принимают новые купюры

В России проходит «горячая линия» по вопросам введения в обращение купюр нового образца номиналом 200 и 2000 рублей проходит в Приморье.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщает, что до 25 января 2018 года приморцы могут обратиться на местную «горячую линию».

Как рассказали специалисты «Вестям: Приморье» на все вопросы вам ответят в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю: (423) 244-33-15; 244-35-70.

В Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по телефонам: (423) 271-21-54; 27-38-93 проконсультируют граждан по вопросам оборота банкнот номиналом 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]