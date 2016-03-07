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﻿ Почти 360 миллионов рублей направлено на строительство моста в Приморье

﻿ Почти 360 миллионов рублей направлено на строительство моста в Приморье

Строительство моста через реку Литовка на месте временной переправы начнется весной 2018 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, окончание конкурсных процедур запланировано на март этого года. Тогда же с подрядчиком будет заключен контракт.

Срок строительства моста составит 10 месяцев с момента заключения контракта. В настоящий момент движение через реку Литовка проходит по временной переправе, возведенной военными инженерами весной 2016 года.

Мост будет построен на 127 километре автодороги Артем – Находка – Порт Восточный. На этот объект из краевого бюджета направлено 358 миллионов рублей.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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