Почти 360 миллионов рублей направлено на строительство моста в Приморье
Строительство моста через реку Литовка на месте временной переправы начнется весной 2018 года.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, окончание конкурсных процедур запланировано на март этого года. Тогда же с подрядчиком будет заключен контракт.
Срок строительства моста составит 10 месяцев с момента заключения контракта. В настоящий момент движение через реку Литовка проходит по временной переправе, возведенной военными инженерами весной 2016 года.
Мост будет построен на 127 километре автодороги Артем – Находка – Порт Восточный. На этот объект из краевого бюджета направлено 358 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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