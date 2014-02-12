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Водителя автобуса, сбившего насмерть женщину во Владивостоке, заключили под стражу

Водителя автобуса, сбившего насмерть женщину во Владивостоке, заключили под стражу

Фото: УМВД по ПК

Во Владивостоке по факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, а его фигурант заключен под стражу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Напомним, ДТП произошло в районе улицы Карла Жигура во Владивостоке. Установлено, что 26-летний водитель, управляя автобусом «Дэо», двигался со стороны улицы Тормозной в направлении  Тобольской. В районе дома №2 по улице Карла Жигура водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

49-летняя жительница Владивостока от полученных травм скончалась до приезда бригады  скорой медицинской помощи.

Отметим, стаж вождения водителя автобуса – 2 года. В 2017 году к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения он привлекался по ч.1 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования).

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водитель был направлен  на  медосвидетельствание на состояние  опьянения.  В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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