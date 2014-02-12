Водителя автобуса, сбившего насмерть женщину во Владивостоке, заключили под стражу
Во Владивостоке по факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, а его фигурант заключен под стражу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Напомним, ДТП произошло в районе улицы Карла Жигура во Владивостоке. Установлено, что 26-летний водитель, управляя автобусом «Дэо», двигался со стороны улицы Тормозной в направлении Тобольской. В районе дома №2 по улице Карла Жигура водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
49-летняя жительница Владивостока от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Отметим, стаж вождения водителя автобуса – 2 года. В 2017 году к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения он привлекался по ч.1 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования).
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Водитель был направлен на медосвидетельствание на состояние опьянения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.11.2017 Пешеход погиб в ДТП во Владивостоке
-
27.10.2017 В Приморье в ДТП погиб мотоциклист
-
28.10.2016 Девушка, сбившая насмерть в центре Владивостока двоих молодых людей, пойдет под суд
-
10.05.2016 Полиция: возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП со смертельным исходом в Приморье
-
18.06.2015 По факту гибели Виталия Ишутина в ДТП возбуждено уголовное дело
-
12.02.2014 Утром во Владивостоке водитель Toyota Corolla Ceres сбил насмерть женщину
Добавить комментарий