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Анонс на 23 января

23 января во Владивостоке в 14.00 по адресу Военное шоссе, 1А пройдет презентация новых плацкартных вагонов.

23 января во Владивостоке в 16.00 в молодежном клубе «Антресоль» (Океанский проспект, 99-76) пройдет тематический кинолекторий, посвященный Дню студента, здесь покажут х/ф «Умница Уилл Хантинг».

23-26 января г. Арсеньев. Краевые соревнования по плаванию, девушки, юноши 2005-07 гг.р. и моложе.

23 января — День ручного письма (День почерка).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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