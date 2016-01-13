Анонс на 23 января
23 января во Владивостоке в 14.00 по адресу Военное шоссе, 1А пройдет презентация новых плацкартных вагонов.
23 января во Владивостоке в 16.00 в молодежном клубе «Антресоль» (Океанский проспект, 99-76) пройдет тематический кинолекторий, посвященный Дню студента, здесь покажут х/ф «Умница Уилл Хантинг».
23-26 января г. Арсеньев. Краевые соревнования по плаванию, девушки, юноши 2005-07 гг.р. и моложе.
23 января — День ручного письма (День почерка).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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