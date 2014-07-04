Скандалом обернулось участие сборной команды Приморского края по конному спорту в международных соревнованиях. В турнире участвовали юные спортсмены и впервые на состязании такого уровня заняли второе место. Кроме почета еще и заработали призовые, которые было решено поделить поровну. Но мать одного из всадников не согласилась с этим и написала заявление в полицию.

На международный молодежный турнир по конкуру съехались представители четырех стран мира — несколько десятков участников. Россию на этом турнире представляла сборная Приморского края. Четверо юных спортсменов из разных клубов впервые оказались на соревнованиях такого уровня. В итоге команде удалось завоевать второе место. Затем всадники состязались в Гран-при. И лучшее, также второе, место занял Юрий Кравченко из Владивостока.

Юрий Кравченко, спортсмен: «Если честно, я особо не ожидал чего-то победного, у китайцев были свои лошади, на которых они годами ездят, а у нас два часа всего было на адаптацию. Незабываемые ощущения, когда заграницей, тем более, в Пекине, это очень статусно — получить 2-е место — гран-при, было приятно стоять на пьедестале».

Турнир состоялся еще в конце сентября прошлого года, но история получила большую огласку после заявления в полицию матери Юрия.

Татьяна Кравченко, мать спортсмена: «Нам, когда вот это раздали — когда уже поехали, мы посмотрели, но мы ехали выступать за Россию, за флаг, ни о каких деньгах речи не было».

Как указано в буклете соревнований, призовые в Гран-при за второе место составили около 60 тысяч рублей. Организаторы соревнований передали деньги представителю краевой федерации. Но, по словам Татьяны Кравченко, эту сумму они так и не получили. Сегодня деньги семье необходимы — на поездку они брали кредит.

Татьяна Кравченко, мать спортсмена: «Большую часть расходов на себя взяли китайцы, они бесплатно предоставили лошадей, бесплатно дети проживали, но все остальные расходы — пересечение границы, билеты, проживание дополнительных дней, кроме дней турнира, полностью платили родители».

- Вот ее конверт лежит, причем лежит с момента, вот ее денежки, неразменянные на валюту, она получила аванс, попросила на покупку своему мальчику пальто, все остальное ложь!

Глава краевой федерации конного спорта показывает ведомости — родители остальных спортсменов забрали положенные деньги и, по ее словам, претензий не имеют. О том, что семьям придется платить за поездку, предупреждали заранее. Говорят, в самой организации на это денег нет. И чтобы окупить затраты родителей, все призовые за этот турнир поделили поровну. В общую копилку вошли и призовые за участие в Гран-при.

Марина Чумакова, президент федерации конного спорта Приморского края: «Он был в рамках командного турнира, это не личные деньги этих спортсменов, это команды».

Ехала команда, а не отдельный спортсмен, говорят в организации. Но главное, по их мнению, Гран-при нельзя считать личным зачетом без специального сертификата.

Павел Овчаренко, главный тренер сборной Приморского края по конкуру: «Идет награждение личное, им выдается сертификат, а команды — идет представитель и получает эти деньги».

Татьяна Кравченко, мать спортсмена: «Я думаю, что это деньги заработанные спортсмена, который добился результата, ведь это не просто результат, лотерея, за подготовкой спортсмена стояла очень большая работа, подготовка его и лошади, чтобы прийти к этому, у ребенка ушло 5 лет».

Изучением дела уже занимаются следователи. В краевой федерации думают о подаче встречных исков. О ситуации знают и в Москве — во всероссийской организации коллег поддерживают.

Екатерина Зобова, пресс-секретарь федерации конного спорта России (г. Москва): «Да, понимаю, что он выступил лучше всех, далее было 6 и 12 место, но ведь если посмотреть на взрослую команду по конкуру, если бы они выступали на кубке Нации, разве бы делили, если честно, в этой ситуации — недоумение».

Пока идут разбирательства, тренировки юных спортсменов продолжаются даже зимой. Выступление в Пекине показало, что приморские всадники — одни из лучших не только в стране, но и мире. В этом году они снова собираются поехать на международные турниры.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]