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Жительница Владивостока пойдет под суд за невыплату алиментов собственному ребенку

Жительница Владивостока пойдет под суд за невыплату алиментов собственному ребенку

Фото: Алиментный эксперт

Во Владивостоке перед судом предстанет мать, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание ребенка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В декабре 2015 года по решению суда фигурантка была лишена родительских прав из-за пьянства. С женщины должны были взыскиваться алименты в размере одной четверти заработка и (или) иного дохода ежемесячно на содержание ребенка до его совершеннолетия.

Учитывая, что женщина умышленно не уплачивала средства на содержание ребенка, она привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Несмотря на это, фигурантка продолжала уклоняться от исполнения судебного решения, злостно не перечисляя средства на содержание несовершеннолетней дочери, в связи с чем образовалась задолженность по алиментам в размере свыше 225 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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