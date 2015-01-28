Почти 100 литров нелегального алкоголя изъяли во Владивостоке

Очередной рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем прошёл в Приморье. В двух торговых точках специалисты изъяли более 75 литров крепкого алкоголя, а также более 60 бутылок пива. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Основанием для проверки двух торговых точек во Владивостоке стало заявление жительницы города. Женщина сообщила о том, что в двух магазинах на улице Пихтовая алкоголем торгуют незаконно. Комиссия из специалистов департамента лицензирования и торговли, а также сотрудников полиции выехала в указанные точки.

Как отметили в департаменте, информация о нарушениях подтвердилась. Так, в павильоне индивидуального предпринимателя на ул. Пихтовая, 27 в розничной продаже находилось 75,7 литра алкогольной продукции. Лицензия отсутствовала. Сотрудники полиции изъяли алкоголь до принятия решения суда о ее конфискации. На продавца магазина составлен протокол об административном правонарушении.

В павильоне другого индивидуального предпринимателя на ул. Пихтовая, 8 установлен факт розничной продажи пива в нестационарном торговом объекте и без документов, подтверждающих легальный оборот пива. Здесь изъято 67 бутылок пива. В отношении предпринимателя возбуждено административное расследование по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

В Приморье продолжает работать «горячая линия» по незаконной торговле алкоголем по телефону: 8 (423) 221-59-06. Позвонить на неё жители могут в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]