Два новых дома для сирот начали заселять в Приморье
В селе Покровка Октябрьского района Приморья началось заселение жильцов в два из четырех новых домов, построенных для детей-сирот.
В понедельник, 22 января, ключи и документы от квартир начали получать 72 выпускника детских домов.
«Они займут квартиры в двух из четырех недавно построенных домов для детей-сирот. Еще два дома в настоящее время готовятся к заселению – выбирается управляющая компания. По завершении всех юридических процедур еще 72 семьи смогут заехать в свои квартиры», – рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края.
Все дома для детей-сирот подходят для передвижения маломобильных групп населения. В каждом доме на первом этаже предусмотрена одна квартира с отдельным входом, оборудованная тамбуром и пандусом с перилами. У каждого дома предусмотрено одно парковочное место для инвалидов в непосредственной близости от их квартир.
На прилегающей к домам территориях расположены детские и спортивные площадки, площадки отдыха, хозяйственные площадки и прогулочные дорожки. Предусмотрено озеленение газонов.
Отметим, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию два 45-квартирных трехэтажных жилых дома для детей-сирот в Лесозаводске, и один 36-квартирный в Находке. Еще два таких же дома в Лесозаводске будет введено в эксплуатацию в 2019 году.
В планах на 2019 год также завершение всех строительных работ в двух 45-квартирных домах в поселке Пограничный, двух домов в поселке Волчанец, двух домов в поселке Славянка и одного 45-квартирного дома в поселке Смоляниново.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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