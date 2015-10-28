Два новых дома для сирот начали заселять в Приморье

В селе Покровка Октябрьского района Приморья началось заселение жильцов в два из четырех новых домов, построенных для детей-сирот.

В понедельник, 22 января, ключи и документы от квартир начали получать 72 выпускника детских домов.

«Они займут квартиры в двух из четырех недавно построенных домов для детей-сирот. Еще два дома в настоящее время готовятся к заселению – выбирается управляющая компания. По завершении всех юридических процедур еще 72 семьи смогут заехать в свои квартиры», – рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края.

Все дома для детей-сирот подходят для передвижения маломобильных групп населения. В каждом доме на первом этаже предусмотрена одна квартира с отдельным входом, оборудованная тамбуром и пандусом с перилами. У каждого дома предусмотрено одно парковочное место для инвалидов в непосредственной близости от их квартир.

На прилегающей к домам территориях расположены детские и спортивные площадки, площадки отдыха, хозяйственные площадки и прогулочные дорожки. Предусмотрено озеленение газонов.

Отметим, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию два 45-квартирных трехэтажных жилых дома для детей-сирот в Лесозаводске, и один 36-квартирный в Находке. Еще два таких же дома в Лесозаводске будет введено в эксплуатацию в 2019 году.

В планах на 2019 год также завершение всех строительных работ в двух 45-квартирных домах в поселке Пограничный, двух домов в поселке Волчанец, двух домов в поселке Славянка и одного 45-квартирного дома в поселке Смоляниново.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]