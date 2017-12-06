Коммунальные предприятия Уссурийска готовятся к экстремальным морозам

В городе созданы аварийные бригады, составлены графики дежурств, приобретены необходимые запчасти и расходные материалы.

В связи с вторжением холодных арктических воздушных масс в период с 22 по 26 января в Уссурийском городском округе ожидается аномально холодная погода. Среднесуточные температуры воздуха опустятся на семь и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года. В отдельные периоды ночи минимальная температура воздуха достигнет значений - 40°С и ниже. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в округе приняты меры по недопущению аварий на коммунальных сетях. По информации муниципального предприятия тепловых сетей, при наступлении низких температур возможно примерзание угля на лентоподачах и, как следствие, выход их из строя. В зоне особого внимания котельные № 24, 27, 43. Там ситуация находится под пристальным контролем специалистов.

В МУП «Уссурийск-Водоканал» наибольшее беспокойство вызывают водопроводы, снабжающие водой частные домовладения. «Из-за низкого водопотребления трубы и колодцы здесь быстро замерзают, – отметили на предприятии. – При наступлении холодов таких вызовов становится больше».

К повышенным нагрузкам на электрические сети в связи с включением электрообогревателей в домах готовы и в МУП «Уссурийск-Электросеть». Сформированы аварийные бригады, которые готовы устранить отключения в короткие сроки.

В управлении образования администрации Уссурийского городского округа пояснили, что даже при наступлении низких температур все образовательные учреждения округа будут работать в обычном режиме. «Посещать в такие дни школу или детский сад, должны решать родители. Если они принимают решение оставить ребенка дома, то необходимо уведомить об этом классного руководителя или воспитателя», - отметили в управлении образования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]