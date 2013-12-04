"Ненасытный" тигр терроризирует село под Уссурийском
Амурский тигр утащил в лес семерых собак на одной из улиц села Алексей-Никольское Уссурийского городского округа. Люди в шоке, боятся выходить на улицу. Полосатого хищника не останавливают ни высокие заборы, ни крепкие запоры. На место событий прибыли опытные охотоведы.
Вместе с группой Охотнадзора на месте нападения в течение дня работала наш корреспондент Мария Нетребенко. Подробности этой истории смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.44 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
07.01.2018 Тигр вышел к людям в окрестностях пгт Ольга
-
15.12.2016 Тигр преградил дорогу автомобилистам в Анисимовке
-
03.11.2016 Тигр, который вышел к людям под Уссурийском, опасности не представляет – охотнадзор
-
13.05.2016 Амурский тигр напал на коров в Приморье
-
26.01.2016 На Шкотовской трассе амурский тигр сыграл в догонялки с проезжающим автомобилем
-
04.12.2013 Тигра, утащившего несколько собак, пытаются поймать в Приморье
Добавить комментарий