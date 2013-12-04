"Ненасытный" тигр терроризирует село под Уссурийском

Амурский тигр утащил в лес семерых собак на одной из улиц села Алексей-Никольское Уссурийского городского округа. Люди в шоке, боятся выходить на улицу. Полосатого хищника не останавливают ни высокие заборы, ни крепкие запоры. На место событий прибыли опытные охотоведы.

Вместе с группой Охотнадзора на месте нападения в течение дня работала наш корреспондент Мария Нетребенко. Подробности этой истории смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.44 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]