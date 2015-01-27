ГТРК «Владивосток» начинает специальный телевизионный проект, посвященный предстоящему в октябре 80-летию со дня образования Приморского края. Он называется «80 лет Приморью. Наша история». В портретных зарисовках журналисты «Вестей: Приморье» расскажут о тех, кто каждый день вносит свой вклад в развитие края. Героем самого первого репортажа из этой серии стала Елизавет Шалабода, которая впервые за долгое время среди приморских спортсменов получила звание мастера спорта России по лыжным гонкам.

Скользит по снегу уже десяток лет. Лыжная секция, признается Елизавета Шалабода, — выбор мамы. И он оказался верным. В копилке юной спортсменки — связка медалей. Вкус победы для Лизы сладок.

Елизавета Шалабода, мастер спорта России по лыжным гонкам: «Помню, первую медаль мне дали на новогодней гонке в Арсеньеве. Шоколадная была. Вкусная. Вот ее помню. А остальные уже так».

Победами Елизавета не хвастает. Даже грамоты для съемок собирала мама. Лыжница — больше о тактике. Пьедестал, говорит, занимают те, у кого не только ноги сильны.

Елизавета Шалабода, мастер спорта России по лыжным гонкам: «Голова — это вообще. Без головы лучше не выходить на старт. Ну и рисковать надо. Не рискнешь ни… ».

Без спортивного азарта не быть первой. А у Лизы он есть.

Это финиш зимней Спартакиады учащихся России—2017. В индивидуальной гонке на 5 км в классическом стиле первая — приморская лыжница.

Константин Новиков, тренер сборной Приморского края по лыжным гонкам: «Для всех было удивительно, что выиграла лыжница из Приморского края. Всё произошло в рабочей обстановке. Потом вечером порадовались минуты две и дальше готовились к следующей гонке».

В 17 Елизавета Шалобода стала мастером спорта. И всего две минуты радости. Хотя такого прорыва у приморских спортсменов не было 40 лет. Именно столько лыжникам края не удавалось получить это спортивное звание.

Соревнования в приморской Калиновке Лиза не пропускает. Готовит лыжи. Хотя в своей возрастной категории бежит одна, соперниц нет. Но это подготовка к большим стартам.

Елизавета Шалабода, мастер спорта России по лыжным гонкам: «В конце сезона в марте будет самый главный старт — Первенство России среди юниоров. Их нужно выиграть. К ним нужно подвестись хорошо».

Первый шаг — место в юниорской сборной России — Елизавета уже сделала. Сейчас, говорит, нужно подтвердить уровень и идти дальше, к мечте каждого спортсмена — олимпийскому «золоту».

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]