За прошедшую неделю сотрудники ГАИ привлекли к ответственности почти 200 нетрезвых водителей в Приморье
С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 339 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 309 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 22 правонарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
За прошедшую неделю на территории Приморского края выявлено и привлечено к административной ответственности 193 нетрезвых автомобилиста. Зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, спровоцированных нетрезвыми водителями, в результате которых получили травмы два человека, погибших нет. Автоаварии произошли в городе Партизанске и Спасском районе.
Так, 21 января в селе Летно-Хвалынское произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада медиков.
Установлено, что водитель Тойота Спринтер, управлявший транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом.
В результате автоаварии травмы получил водитель иномарки. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортным средством либо лишенным права управления транспортным средством, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), предполагающей административный арест на срок до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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