Крупный завод по переработке сои намерены построить в Приморье российские инвесторы
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями группы компаний «Содружество». Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, бизнесмены из Калининграда рассматривают возможность строительства в Приморье терминала и завода по переработке сои.
Как сообщил председатель совета директоров группы компаний «Содружество» Александр Луценко, совета директоров группы компаний «Содружество» Александр Луценко, для работы в Приморье они рассматривают порты Посьет, Зарубино и Славянка.
Глава региона посоветовал инвесторам ознакомиться с потенциалом портов Находки. По мнению Андрея Тарасенко, здесь есть не только мощности, необходимые для создания производства, но и отлично налажена логистика – есть железная и автомобильная дороги, строится новая трасса Владивосток – Находка – порт Восточный.
Председатель совета директоров компании-инвестора отметил, что все возможные площадки в Приморском крае будут тщательно рассмотрены и поблагодарил руководителя региона за поддержку.
Напомним, по мнению врио губернатора Приморья, создание агропромышленных комплексов в крае даст фермерам и сельхозпредприятиям возможность экспортировать свою продукцию и наращивать объемы производства.
Справочно:
Агропромышленная компания ООО ГК «Содружество» занимается переработкой соевых бобов и рапса, производством рыбной муки и комбинированной животной белковой смеси (корма для животных), дистрибуцией продуктов питания, предоставляет логистические услуги.
В собственности «Содружества» – морские и речные терминалы, логистические центры, которые используются для дистрибуции продукции. Активы группы расположены на территории России, Бразилии, Парагвая, Белоруссии и Сенегала.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.01.2018 Тарасенко предложил инвесторам развлекательной зоны "Приморье" сброситься на круизное судно (фото)
-
20.01.2018 Завод по сборке сельхозтехники намерены построить в селе Михайловка
-
20.12.2017 Восемь встреч с корпорациями КНР провел Юрий Трутнев в День китайского инвестора в Приморье
-
19.10.2017 Врио губернатора Приморья намерен развивать морскую транспортную инфраструктуру края
-
18.10.2017 Андрей Тарасенко: В Приморье с Минобороны решат земельный вопрос
-
13.03.2017 Владимир Миклушевский примет участие в переговорах полпреда Президента с крупными инвесторами из Китая
Добавить комментарий