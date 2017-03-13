Крупный завод по переработке сои намерены построить в Приморье российские инвесторы

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями группы компаний «Содружество». Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, бизнесмены из Калининграда рассматривают возможность строительства в Приморье терминала и завода по переработке сои.

Как сообщил председатель совета директоров группы компаний «Содружество» Александр Луценко, совета директоров группы компаний «Содружество» Александр Луценко, для работы в Приморье они рассматривают порты Посьет, Зарубино и Славянка.

Глава региона посоветовал инвесторам ознакомиться с потенциалом портов Находки. По мнению Андрея Тарасенко, здесь есть не только мощности, необходимые для создания производства, но и отлично налажена логистика – есть железная и автомобильная дороги, строится новая трасса Владивосток – Находка – порт Восточный.

Председатель совета директоров компании-инвестора отметил, что все возможные площадки в Приморском крае будут тщательно рассмотрены и поблагодарил руководителя региона за поддержку.

Напомним, по мнению врио губернатора Приморья, создание агропромышленных комплексов в крае даст фермерам и сельхозпредприятиям возможность экспортировать свою продукцию и наращивать объемы производства.

Справочно:

Агропромышленная компания ООО ГК «Содружество» занимается переработкой соевых бобов и рапса, производством рыбной муки и комбинированной животной белковой смеси (корма для животных), дистрибуцией продуктов питания, предоставляет логистические услуги.

В собственности «Содружества» – морские и речные терминалы, логистические центры, которые используются для дистрибуции продукции. Активы группы расположены на территории России, Бразилии, Парагвая, Белоруссии и Сенегала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]