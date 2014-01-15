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Тарифы на воду снизились в Артеме

Тарифы на воду снизились в Артеме

Фото: ochakiv.net

С начала текущего года тариф на воду для населения в Артёмовском городском округе снижен более чем на 6%. Об этом сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте по тарифам Приморского края.

Так, тариф на водоснабжение для потребителей Артёмовского городского округа в первом полугодии 2018 года составит 29,97 рубля за кубометр воды с учётом НДС. На второе полугодие тариф для городского округа составит 30,62 рубля за кубометр воды. Снижение тарифа по сравнению к декабрю 2017 года составило 6,6%.

Снизить тариф удалось в связи с исключением из необходимой валовой выручки снабжающих организаций - государственных или муниципальных унитарных предприятий. Ранее соответствующие изменения были внесены в федеральное законодательство.

Как отметил директор департамента по тарифам Приморского края Владимир Малюшицкий, департамент продолжит работу с целью снижения издержек организациями за коммунальные услуги в регионе. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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