Тарифы на воду снизились в Артеме
С начала текущего года тариф на воду для населения в Артёмовском городском округе снижен более чем на 6%. Об этом сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте по тарифам Приморского края.
Так, тариф на водоснабжение для потребителей Артёмовского городского округа в первом полугодии 2018 года составит 29,97 рубля за кубометр воды с учётом НДС. На второе полугодие тариф для городского округа составит 30,62 рубля за кубометр воды. Снижение тарифа по сравнению к декабрю 2017 года составило 6,6%.
Снизить тариф удалось в связи с исключением из необходимой валовой выручки снабжающих организаций - государственных или муниципальных унитарных предприятий. Ранее соответствующие изменения были внесены в федеральное законодательство.
Как отметил директор департамента по тарифам Приморского края Владимир Малюшицкий, департамент продолжит работу с целью снижения издержек организациями за коммунальные услуги в регионе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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