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Синоптики назвали самое холодное место в Приморье

Синоптики назвали самое холодное место в Приморье

Фото: gazeta-ch.ru

Аномально низкая для января температура воздуха зарегистрирована в трех районах Приморского края в ночь на вторник. Как сообщили «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, в пресс-службе Приморского гидрометцентра, среднесуточная температура в некоторых местах оказалась на семь градусов ниже средних многолетних значений, а одна станция зафиксировала 40-градусный мороз.

"В Лучегорске минувшей ночью зарегистрирована самая низкая в крае температура в минус 40,3 градуса. В красном Яре - минус 29,4, в Глубинном - минус 38,3 градуса. На трех метеостанциях - Кавалерово, Ольга и Самарка (Чугуевский район) - среднесуточная температура была ниже нормы на семь и более градусов", - рассказали в пресс-службе.

В Шкотовском районе, где утром столбик термометра опустился до минус 23 градусов при крепком ветре (из-за ветра и влажности температура ощущается на уровне минус 36 градусов), пока никаких происшествий. Жители ждут усиления морозов, а власти уже привели в готовность все хозяйственные и аварийные службы.

В Чугуевском районе, одном из тех, куда уже прошедшей ночью пришел аномальный холод, тоже пока все службы и предприятия работают в штатном режиме. Даже детские сады не закрываются.

На Приморье распространил свое влияние гребень континентального антициклона, вместе с ним вторглась и холодная воздушная масса. Все это привело к понижению температурного фона, которое сохранится практически до конца недели. В связи с похолоданием приморское ГУ МЧС прогнозирует затруднения в работе автотранспорта, аварии на ЛЭП и линиях связи, нарушения в работе системы ЖКХ, резкое увеличение вспышек болезней. Для ликвидации возможных аварий на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ создано 268 аварийно-восстановительных бригад, для ликвидации возможных аварий на объектах энергетики - 78 бригад.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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