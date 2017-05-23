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Резидент Свободного порта займется установкой тревожных кнопок «ЭРА-Глонасс» в Приморье

Резидент Свободного порта займется установкой тревожных кнопок «ЭРА-Глонасс» в Приморье

Режим порто-франко позволил реализовать проект еще одной компании в Приморье – ООО «Владтрек». Резидент уже приступил к оказанию услуг по установке модуля «ЭРА-Глонасс» на автомобили с пробегом, ввозимые в Россию.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, появление нового предприятия, реализующего проект по оснащению автомобилей системой экстренного реагирования при авариях, позволило удовлетворить спрос автовладельцев Приморского края на данное оборудование и повысить уровень автодорожной безопасности.

«Сегодня у нас в наличии две тысячи кнопок, этого количества хватит на три месяца бесперебойной работы. Сейчас модулей "ЭРА-Глонасс" во Владивостоке хватает, поэтому все больше внимания уделяется качеству и стоимости предоставления услуги», – отметил представитель ООО «Владтрек» Алексей Животовский.

По его словам, в феврале 2018 года ООО «Владтрек» также планирует запустить испытательную лабораторию по диагностике конструкции транспортного средства и приступить к оказанию услуг по оценке безопасности транспортных средств с последующей выдачей свидетельств о безопасности конструкции.

Полная реализация проекта по предоставлению услуг на установку модуля «ЭРА-Глонасс» и диагностику конструкции транспортного средства потребует инвестиций в размере 5,5 миллионов рублей. В настоящее время на предприятии уже создано девять рабочих мест, число которых должно возрасти до 21 на последующих этапах развития.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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