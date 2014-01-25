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Сильные морозы осложнили работу приморским пожарным при тушении магазина в селе Орехово

Сильные морозы осложнили работу приморским пожарным при тушении магазина в селе Орехово

Фото: ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

23 января огнеборцы 29 пожарно-спасательной части 4 отряда противопожарной службы по охране Дальнереченского района ликвидировали пожар в здании магазина, расположенного в селе Орехово на улице Кооперативной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, сообщение о пожаре поступило на пункт связи в 02 час. 36 мин.  Оперативно прибыв к месту вызова, пожарные обнаружили, что горит крыша здания. Площадь пожара составила 20 кв.м. В 02 час. 58 мин. пожар был локализован, а в 03 час. 37 мин. полностью ликвидирован. 

В результате пожара повреждена кровля здания.  

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Благодаря оперативным действиям пожарных, находящийся в магазине товар не пострадал.

Сложность при тушении пожара определили низкие температуры: – 37С. Отказов в работе пожарной техники на пожаре не допущено. На тушение пожара были задействованы 4 работника и 1 единица техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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