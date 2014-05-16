Полиция благодарит приморцев, которые помогли установить личность злостного нарушителя ПДД
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение о том, что в микрорайоне Сенопункт автомобиль сбил человека.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и врачи скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, двигался в направлении автодороги Хабаровск—Владивосток. В районе дома №41 на улице Тухачевского он не справился с управлением и, развернувшись, выехал на противоположную сторону дороги, где сбил женщину, шедшую по обочине. После этого автомобиль врезался в торговый павильон и скрылся.
В результате автоаварии 43-летняя местная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму.
Полицейские со слов очевидцев установили приметы, цвет автомашины и несколько цифр номера.
В кратчайшие сроки инспектор по розыску ГИБДД старший лейтенант полиции Роман Слободян установил личность и задержал 42-летнего водителя «Хонда Цивик Шаттл». В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
Проверка по базам данных ГИБДД показала, что водитель является злостным нарушителем Правил дорожного движения: имея 19-летний стаж вождения, он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.
По факту автоаварии возбуждено дело об административном правонарушении. Потерпевшая направлена на судебно-медицинское обследование для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.
За оставление места ДТП в отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.
Полиция благодарит приморцев, оказавших содействие в установлении личности правонарушителя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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