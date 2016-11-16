Приморец пришел с повинной после того, как убил свою знакомую
Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, убийство было совершено в конце сентября 2017 года в одном из жилых домов на ст. Баневурово. Фигурант дела распивал спиртное со своей жертвой — между ними возник конфликт, так как женщина заступилась за его сожительницу, которую мужчина хотел избить.
Злоумышленник взял кухонный нож и зарезал гостью насмерть.
После убийства мужчина скрылся с места преступления. Спустя непродолжительное время он сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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