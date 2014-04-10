Лесничий-взяточник отправится под суд в Приморье

В Кавалеровском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего помощника участкового лесничего Сихотэ-Алиньского участкового лесничества Ольгинского филиала КГКУ «Приморское лесничество», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

С 2014 по 2016 года обвиняемый регулярно получал вятки за отводы за таксацию для последующего заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для нужд граждан в максимально короткие сроки, а также за составление актов осмотров мест рубки и их закрытие. Сумма взятки в каждом конкретном случае была разной — от 4 до 120 тысяч рублей. Взятки передавались от представителей юридических лиц, действовавших в интересах граждан, в том числе и для извлечения прибыли.

Помимо этого, в 2015 году обвиняемый заключил фиктивный договор купли-продажи для целей строительства от имени своего отца, без намерения что-либо строить на участке. Далее, используя свои служебные полномочия, произвел отвод и таксацию лесосеки на территории вверенного ему участкового лесничества.

В последующем на выделенном участке по его указанию были вырублены деревья и организован сбыт заготовленной ликвидной древесины объемов 70 м³. Также заготовлено 78 деревьев породы «дуб монгольский». От продажи древесины обвиняемый получил деньги в размере не менее 250 тыс рублей. Между тем в силу закона древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.

Таким образом, действия обвиняемого повлекли нарушения охраняемых законом интересов общества и государства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]