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Анонс на 24 января

24 января в 16.00 в клубе «Антресоль» во Владивостоке (Океанский проспект, 99-76) - кинолекторий «Красавица и Чудовище». Январь в клубе «Антресоль» посвящен кинематографу

24 января в 14.00 во Владивостоке в администрации Приморского края (ул. Светланская, д. 22 , пресс-зал, 1 этаж) - пресс-конференция «Я - твой донор».

24 января в 12.00 – во Владивостоке в библиотеке им. И. У. Басаргина (ул. Юмашева, 8) – кинолекторий «Поэтический мир Владимира Высоцкого».

24 января в 18.30 – во Владивостоке в театре имени М. Горького (ул. Светланская, 49) – спектакль в двух действиях «Леди на день» .

24 января - Международный день эскимо.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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