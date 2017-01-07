Анонс на 24 января
24 января в 16.00 в клубе «Антресоль» во Владивостоке (Океанский проспект, 99-76) - кинолекторий «Красавица и Чудовище». Январь в клубе «Антресоль» посвящен кинематографу
24 января в 14.00 во Владивостоке в администрации Приморского края (ул. Светланская, д. 22 , пресс-зал, 1 этаж) - пресс-конференция «Я - твой донор».
24 января в 12.00 – во Владивостоке в библиотеке им. И. У. Басаргина (ул. Юмашева, 8) – кинолекторий «Поэтический мир Владимира Высоцкого».
24 января в 18.30 – во Владивостоке в театре имени М. Горького (ул. Светланская, 49) – спектакль в двух действиях «Леди на день» .
24 января - Международный день эскимо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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