Парение моря могли наблюдать владивостокцы

23 января, по мере продвижения циклона на север, его облачная шапка накроет большую часть края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, атмосферное давление начнёт падать и местами пройдёт снег, наиболее интенсивный на северо-востоке Приморья. При взаимодействии этих двух барических образований увеличится барический градиент, что приведёт к усилению ветра на побережье. Заток холода на юг Дальнего Востока продолжится, и день окажется холодным, максимальные температуры воздуха не поднимутся выше −14…−22 °C.

Во Владивостоке сегодня днём малооблачно, без существенных осадков, сильный северный ветер. Холодно. Утром горожане могли наблюдать такое явление, как парение моря или морозное парение. Возникает оно, когда температура воды выше температуры воздуха. Сегодня температура воздуха в Амурском заливе −1 °C, а температура воздуха во Владивостоке утром была −23…−25 °C. Днём максимальная температура воздуха в городе составит −18…−20 °C.

Ближайшей ночью с приближением циклона к побережью Приморья падение атмосферного давления продолжится, в отдельных районах пройдёт снег, на северо-востоке сильный. Адвекция холода сохранится. Основной фон минимальных температур составит −27…−35 °C. На южном побережье −20…−26 °C, на восточном −15…−20 °C.

Завтра днём циклон сместится в Охотское море и его влияние на погоду Приморья уменьшится. Атмосферное давление начнёт расти, прояснит, осадки прекратятся. В дневные часы −21…−26 °C, на юго-востоке до −15…−20 °C. Во Владивостоке завтра без существенных осадков. Из-за сильного ветра суточный ход температуры воздуха будет сглажен, в ночные часы −24…−27 °C, в дневные −20…−23 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]