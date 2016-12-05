Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:16
  0

Парение моря могли наблюдать владивостокцы

Парение моря могли наблюдать владивостокцы

Фото: Примпогода.ру

23 января, по мере продвижения циклона на север, его облачная шапка накроет большую часть края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, атмосферное давление начнёт падать и местами пройдёт снег, наиболее интенсивный на северо-востоке Приморья. При взаимодействии этих двух барических образований увеличится барический градиент, что приведёт к усилению ветра на побережье. Заток холода на юг Дальнего Востока продолжится, и день окажется холодным, максимальные температуры воздуха не поднимутся выше −14…−22 °C.

Во Владивостоке сегодня днём малооблачно, без существенных осадков, сильный северный ветер. Холодно. Утром горожане могли наблюдать такое явление, как парение моря или морозное парение. Возникает оно, когда температура воды выше температуры воздуха. Сегодня температура воздуха в Амурском заливе −1 °C, а температура воздуха во Владивостоке утром была −23…−25 °C. Днём максимальная температура воздуха в городе составит −18…−20 °C.

Ближайшей ночью с приближением циклона к побережью Приморья падение атмосферного давления продолжится, в отдельных районах пройдёт снег, на северо-востоке сильный. Адвекция холода сохранится. Основной фон минимальных температур составит −27…−35 °C. На южном побережье −20…−26 °C, на восточном −15…−20 °C.

Завтра днём циклон сместится в Охотское море и его влияние на погоду Приморья уменьшится. Атмосферное давление начнёт расти, прояснит, осадки прекратятся. В дневные часы −21…−26 °C, на юго-востоке до −15…−20 °C. Во Владивостоке завтра без существенных осадков. Из-за сильного ветра суточный ход температуры воздуха будет сглажен, в ночные часы −24…−27 °C, в дневные −20…−23 °C.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря