Житель Владивостока украл смартфоны премиум-класса и продал их за бесценок

Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в краже смартфонов.

В полицию обратился работник магазина бытовой техники с заявлением о том, что из подсобного помещения неизвестный похитил мобильные телефоны. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, неопрятно одетый мужчина зашел в магазин, похитил три смартфона премиум-класса и убежал. Причиненный ущерб составил 150 тысяч рублей.

Изучив записи камеры видеонаблюдения, полицейские смогли установить личность злоумышленника. По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего местного жителя.

В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и сообщил, что продал похищенные телефоны за бесценок — по 7 тысяч рублей на улице Школьная.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]