Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:54
  0

Житель Владивостока украл смартфоны премиум-класса и продал их за бесценок

Житель Владивостока украл смартфоны премиум-класса и продал их за бесценок

Фото: Nur.kz

Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в краже смартфонов.

В полицию обратился работник магазина бытовой техники с заявлением о том, что из подсобного помещения неизвестный похитил мобильные телефоны. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, неопрятно одетый мужчина зашел в магазин, похитил  три смартфона премиум-класса и убежал. Причиненный ущерб составил  150 тысяч рублей.

Изучив записи камеры видеонаблюдения, полицейские смогли установить личность злоумышленника. По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего местного жителя.

В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и сообщил, что продал похищенные телефоны за бесценок — по 7 тысяч рублей на улице Школьная.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря