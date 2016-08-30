В приморском селе Новонежино восстановили опоры ЛЭП

Энергетики отремонтировали аварийные опоры линии электропередач в селе Новонежино Шкотовского района.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте энергетики Приморского края, жители посёлка обратили внимание на аварийное состояние электролинии 0,4кВ, проходящей по территории населённого пункта.

«Действительно, опоры ЛЭП, стоящие между улицами Больничной и Советской, обслуживающие данную электролинию, находились в аварийном состоянии, причиной стало промерзание заболоченного грунта. В понедельник, 22 января, ремонтной бригадой Приморского филиала АО «Оборонэнерго» проведена выправка опор. После наступления положительных температур сетевой организацией будут проведены работы по укреплению грунта и замене опор», – прокомментировали в ведомстве.

Специалисты департамента отметили, что в случае обнаружения аварийных электрообъектов на территории Приморья, необходимо обращаться в диспетчерские службы муниципалитетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]