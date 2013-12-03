Как приморцы справляются с холодами? Видеорепортаж Максима Каленника
Приморье — во власти арктического воздуха. Максимально низкие температуры зафиксированы на севере края. Там столбик термометра опустился до - 40, как и обещали синоптики. Сильный холод ощущается и во Владивостоке.
Мороз и солнце, день чудесный. Правда, сегодня с Пушкиным согласны не все. И правда: скользя по утреннему снегу, горожане всё больше предаются бегу.
- Ничего не помогает, теплая куртка, ну, и быстрее домой после школы бежать!
- Поездка к родителям, а что делать. Мне нормально, если бы ветер в лицо не дул. Зима же, ребята!
А зима на этой неделе крепчает. Горожане на улице не задерживаются, на лоток с вязанным теплом внимания не обращают.
Алена Беликова, продавец: «Носки, чтобы люди не замерзли. Никак не берут. Сегодня холодно, все идут мимо».
- Если ноги не мерзнут — значит, не замерзните.
Автобусы почти пустые. В - 22 школьников, чтобы не замерзли, перевозят на личных авто и такси.
Александр Зубков, житель Владивостока: «В школе очень тепло, батареи включены, а выходишь на улицу — и можно заболеть».
Елена Зубкова, житель Владивостока: «Очень холодно, ребенка пришлось утром самой везти и забирать. Завелась, вот жду завтрашнего дня, аккумулятор хороший, надеюсь, все хорошо будет».
Чтобы все было хорошо, медики советуют быть бдительными и внимательно поглядывать на каждого встречного. Получить обморожение можно незаметно даже для себя.
Светлана Егорова, медсестра-анестезиолог СМП: «Это бывает часто. Это заметно со стороны и чувствительность этих мест пропадает. Кожа бледная, белые участки появляются. Уши, лоб, щеки. Руки, если они у вас не в варежках. Ни в коем случае нельзя растирать кожу силой, и под горячую воду нельзя, иначе еще больше повредите ткани. Только в тепло и чай».
На этой неделе в Приморье сразу три полюса холода. В Глубинном 38, 39 в Красном Яре, в Лучегорске — 40. Поэтому - 14 в Находке уже не впечатляет. Но это всего лишь начало.
Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «То, что сейчас мы наблюдаем, — это не пик морозов. Продолжится на Приморье заток арктического воздуха. Во Владивостоке до 26 мороза опустится ночью и днем почти так же. Ощущаться будет как 40 мороза. В крае до 43 мороза».
Как прогнозируют синоптики, холода в Приморье отступят в конце этой недели.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.01.2018 Лютые морозы еще только спешат в Приморье
-
13.10.2014 Глубокая осень пришла в Приморье с волной арктического холода
-
23.12.2013 Ясная погода без осадков ждет Приморье на этой неделе
-
13.12.2013 В выходные в Приморье будет морозно
-
11.12.2013 В Приморье крепчают морозы
-
03.12.2013 Погода в начале декабря в Приморье сюрпризов не готовит
Добавить комментарий