Приморье — во власти арктического воздуха. Максимально низкие температуры зафиксированы на севере края. Там столбик термометра опустился до - 40, как и обещали синоптики. Сильный холод ощущается и во Владивостоке.

Мороз и солнце, день чудесный. Правда, сегодня с Пушкиным согласны не все. И правда: скользя по утреннему снегу, горожане всё больше предаются бегу.

- Ничего не помогает, теплая куртка, ну, и быстрее домой после школы бежать!

- Поездка к родителям, а что делать. Мне нормально, если бы ветер в лицо не дул. Зима же, ребята!

А зима на этой неделе крепчает. Горожане на улице не задерживаются, на лоток с вязанным теплом внимания не обращают.

Алена Беликова, продавец: «Носки, чтобы люди не замерзли. Никак не берут. Сегодня холодно, все идут мимо».

- Если ноги не мерзнут — значит, не замерзните.

Автобусы почти пустые. В - 22 школьников, чтобы не замерзли, перевозят на личных авто и такси.

Александр Зубков, житель Владивостока: «В школе очень тепло, батареи включены, а выходишь на улицу — и можно заболеть».

Елена Зубкова, житель Владивостока: «Очень холодно, ребенка пришлось утром самой везти и забирать. Завелась, вот жду завтрашнего дня, аккумулятор хороший, надеюсь, все хорошо будет».

Чтобы все было хорошо, медики советуют быть бдительными и внимательно поглядывать на каждого встречного. Получить обморожение можно незаметно даже для себя.

Светлана Егорова, медсестра-анестезиолог СМП: «Это бывает часто. Это заметно со стороны и чувствительность этих мест пропадает. Кожа бледная, белые участки появляются. Уши, лоб, щеки. Руки, если они у вас не в варежках. Ни в коем случае нельзя растирать кожу силой, и под горячую воду нельзя, иначе еще больше повредите ткани. Только в тепло и чай».

На этой неделе в Приморье сразу три полюса холода. В Глубинном 38, 39 в Красном Яре, в Лучегорске — 40. Поэтому - 14 в Находке уже не впечатляет. Но это всего лишь начало.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «То, что сейчас мы наблюдаем, — это не пик морозов. Продолжится на Приморье заток арктического воздуха. Во Владивостоке до 26 мороза опустится ночью и днем почти так же. Ощущаться будет как 40 мороза. В крае до 43 мороза».

Как прогнозируют синоптики, холода в Приморье отступят в конце этой недели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]